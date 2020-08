Un tranquillo weekend di paura

(Fotogramma)

Neanche il weekend è destinato a trascorrere all'insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Una doppia perturbazione si appresta infatti a transitare sul nostro Paese, provocando altri temporali, dopo quelli che hanno caratterizzato buona parte della settimana. Anche se il sole avrà modo di splendere su alcune regioni.

Sabato, fanno sapere gli esperti di 'IlMeteo.it' venti più freschi pilotati da una depressione in avvicinamento dalla Russia, porteranno i primi segnali di peggioramento, nelle regioni Nord-orientali. Nubi irregolari copriranno i cieli del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia dove potranno verificarsi i primi rovesci irregolari, isolatamente temporaleschi.

Col passare delle ore i venti freschi andranno a concentrare la loro maggior ingerenza sui settori adriatici, con lo sviluppo di insidiosi temporali, accompagnati anche da forti raffiche di vento e potenzialmente grandinigeni; sarà colpito in particolare tutto il versante adriatico Centro-meridionale. Sotto stretta osservazione, dopo il grave maltempo dei giorni scorsi, saranno nuovamente le Marche, l'Abruzzo, il Molise sino ai comparti centro-settentrionali della Puglia. Coinvolti nel corso del pomeriggio anche il Sud dell'Umbria, il Lazio con qualche temporale possibile anche su Roma.

Verso sera la parte più attiva del fronte temporalesco scivolerà ulteriormente verso Sud. Campania, ancora la Puglia specie quella meridionale e l'est della Basilicata saranno a rischio di temporali. Migliorerà invece sul Nord Est e lungo l'Adriatico centrale. Tempo più tranquillo e soleggiato sul resto del Paese. Attese un discreto calo delle temperature, specie nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Domani, invece, la situazione cambierà radicalmente. Le condizioni torneranno più tranquille sulle zone colpite dai temporali nella giornata di Sabato. Tuttavia non godremo di una totale stabilità atmosferica in quanto, la formazione di un vortice di bassa pressione sul mare di Liguria, lascerà spazio a una seconda perturbazione con nuovi rovesci anche temporaleschi, essenzialmente sui comparti alpini e prealpini, fra il Piemonte, la Liguria e nelle zone interne del Centro, specie su Lazio, Abruzzo e Molise. Elevato il rischio di grandine e anche di qualche nubifragio in particolare sul Piemonte. Cielo più azzurri altrove con il sole che dominerà per gran parte della giornata salvo per qualche nube di passaggio specie a ridosso dei monti. Domenica è inoltre atteso un aumento delle temperature sulle regioni centrali e meridionali adriatiche e al Nord Est, mentre caleranno ad occidente.