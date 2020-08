Cardinal Capranica, cassonetti a fuoco

Una scia di cassonetti in fiamme e altri rovesciati segna il corteo degli occupanti di via Cardinal Capranica, a Primavalle, dalla notte scorsa in presidio per scongiurare lo sgombero dell’ex istituto agrario dove vivono in 300. In piazza Clemente XI ora il sit-in di quanti, megafono alla mano, chiedono bloccando il traffico di interrompere il blitz. Una cinquantina di persone resistono, all’interno dell’immobile mentre i poliziotti hanno iniziato a liberare la struttura.