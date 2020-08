Nella Fontana di Trevi vestito da antico romano

(Foto Polizia di Roma Capitale)

Vestito da senatore dell'antica Roma, è entrato nella Fontana di Trevi gridando di voler mettere in scena un'azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra e chiedendo di parlare con il ministro dell'Interno. L'uomo, un cittadino italiano di 38 anni, è stato fermato da una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale.

Un agente, oggi pomeriggio intorno alle 19, è dovuto entrare in acqua per far uscire l'uomo che è stato identificato e sanzionato con un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro insieme alla misura del Daspo.