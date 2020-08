Trezeguet ubriaco alla guida, denunciato

(Foto Fotogramma)

L’ex calciatore bianconero David Trezeguet è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’ex attaccante è stato rintracciato la scorsa notte alla guida di un suv in evidente stato di alterazione alcolica. Fermato da agenti della polizia di Stato in una via del centro città ha prima rifiutato di sottoporsi ad alcoltest, poi dopo alcuni momenti di discussione ha acconsentito. Le analisi hanno dato esito positivo.