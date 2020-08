Carola lascia l'Italia

(Afp)

Carola Rackete, come apprende l’Adnkronos, ha lasciato oggi l’Italia. La comandante della nave Sea Watch, all’indomani dell'interrogatorio davanti al Procuratore di Agrigento Salvatore Vella, nell’ambito dell'inchiesta che la vede indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha preferito lasciare l’Italia. La destinazione è al momento top secret, ma non è escluso che la giovane capitana stia raggiungendo la Germania.

"La nuova eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore...Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l’ora di espellere questa viziata comunista tedesca e rimandarla a casa sua", aveva scritto stamane su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.