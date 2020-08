Fiumicino, barca rischia di schiantarsi contro la scogliera

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Stava navigando in alto mare quando ad un tratto il motore della sua barca è andato in avaria. L’imbarcazione, in balia delle acque, oramai senza controllo, stava andando alla deriva dirigendosi pericolosamente contro la scogliera del costruendo porto della concordia di Fiumicino. Solo il provvidenziale intervento della squadra nautica di Fiumicino, in servizio di vigilanza costiera, ha evitato il peggio, portando in salvo il conducente.