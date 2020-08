L'inno di Mameli risuona in via D'Amelio

Minuto di silenzio alle 16.58 in via d'Amelio, a Palermo, per ricordare il momento in cui 27 anni fa una Fiat 126 carica di esplosivo uccise il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Prima del silenzio sul palco sono stati letti i nomi delle vittime della strage, ognuno seguito da un applauso. Subito dopo, è stato intonato l'inno di Mameli.