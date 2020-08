Latina, oltre 70 anni di carcere per il clan di Silvio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Oltre 70 anni di carcere complessivi per alcuni esponenti del clan Di Silvio di Latina. Lo ha deciso il gup di Roma Annalisa Marzano al termine del processo con rito abbreviato nei confronti di 9 persone che ha visto tra gli altri la condanna a 17 anni e 4 mesi per Gianluca Di Silvio, a 16 anni e mezzo per 'Pupetto' Ferdinando Di Silvio e a 16 anni e 8 mesi per Samuele Di Silvio. Riconosciuta nei confronti degli imputati l'associazione di stampo mafioso. Disposto inoltre il risarcimento danni per il Comune di Latina e per la Regione Lazio a cui dovranno essere corrisposti complessivamente 90mila euro.