Scontro auto-treno, due morti

Sono morte le due persone che si trovavano all'interno dell'auto andata a schiantarsi contro un treno merci nel varesotto, a Castelveccana. Per cause ancora da accertare, l'auto avrebbe sbandato su una strada che costeggia dei binari ferroviari precipitandovi sopra dopo una caduta di circa sei metri. Proprio in quel momento, il treno merci stava percorrendo quel tratto di ferrovia in velocità e il macchinista non avrebbe fatto in tempo a frenare.

Nell'auto che percorreva la strada provinciale 69 c'erano un uomo e una donna, secondo quanto riporta una nota di aggiornamento dei vigili del fuoco di Varese, che stanno intervenendo con tre automezzi, un’autopompa, un mezzo polivalente e un’autogru. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Luino. La linea ferroviaria è chiusa al traffico e si registrano forti disagi per il traffico delle automobili.