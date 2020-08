Sequestrato e ucciso nell'87, tre indagati

(Adnkronos)

Avviso di chiusura delle indagini nei confronti di tre indagati per il sequestro di persona e l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, avvenuto ad Alfonsine (Ravenna) la notte tra il 20 e 21 aprile 1987. La vittima, un giovane e benestante imprenditore locale nel settore del commercio e della lavorazione della frutta, dopo avere accompagnato a casa la fidanzata, quella notte scomparve senza lasciare traccia. La sua auto venne ritrovata l’indomani mattina in una via del centro, regolarmente parcheggiata. Nei giorni successivi alla scomparsa del ragazzo, la famiglia ricevette la richiesta di pagamento di un riscatto per 300 milioni di lire. L'1 maggio 1987 il corpo senza vita del giovane venne rinvenuto nel Po di Volano, in provincia di Ferrara, legato a una inferriata.

Le indagini, effettuate dalla squadra mobile di Ravenna con la collaborazione del Servizio centrale operativo, sono state riaperte sul finire del 2017, con provvedimento del Procuratore della Repubblica su richiesta della famiglia della vittima. Gli investigatori hanno sentito varie persone informate sui fatti, anche in relazione a un analogo episodio, avvenuto circa tre mesi dopo nella stessa cittadina, che vide coinvolti gli odierni tre indagati in un’estorsione ai danni di un altro noto imprenditore di Alfonsine e che ebbe come epilogo la morte di un giovane carabiniere del posto, fatto per il quale vennero condannati.

"L’attività svolta dai poliziotti della squadra mobile ha evidenziato importanti elementi in comune tra i due delitti e la sussistenza di gravi indizi nei confronti dei tre indagati, motivi che hanno determinato l’autorità giudiziaria a emettere un avviso della conclusione delle indagini nei loro confronti", fa sapere la polizia.