Figlio minorenne in schiavitù, arrestato il padre

Avrebbe ridotto il figlio minorenne in schiavitù. I carabinieri della Compagnia di Massafra, in provincia di Taranto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un uomo di 47 anni di Massafra, con l’accusa di riduzione in schiavitù del figlio minorenne. Le indagini, avviate nei primi giorni di luglio, hanno fatto emergere che l’uomo aveva completamente assoggettato il figlio alla propria volontà, obbligandolo a condizioni lavorative inumane, picchiandolo violentemente anche con spranghe di ferro qualora si opponesse alla sua volontà.

Al ragazzo, inoltre, sarebbe stato impedito di frequentare coetanei o parenti, inducendolo in un totale stato di isolamento e prostrazione nei confronti del padre-padrone. L’uomo, su disposizione del giudice per le indagini preliminari della Procura del capoluogo ionico, è stato portato nel carcere di Taranto.