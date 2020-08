Incidente mortale, caccia al fuggitivo

(Fotogramma)

Un giovane è ricercato dalle forze di polizia per l'incidente mortale accaduto a metà mattina a Selargius (Ca) tra via delle Azalee e via Nenni, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, Andrea Tiepido. Il giovane è fuggito subito dopo l'impatto, ancora prima dell'arrivo del personale del 118, della Polizia locale e dei vigili del fuoco.

La polizia locale ha subito avviato le indagini: secondo le prime ricostruzioni il ricercato sarebbe il conducente della Smart a bordo della quale viaggiava con il ragazzo che è deceduto. Il comandante ha lanciato un appello affinché il giovane si costituisca. E comunque attivamente ricercato.