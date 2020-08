Roma, cade nella buca e finisce all'ospedale

C’è ancora una macchia di sangue al centro della buca ben visibile a metà del passaggio pedonale, ridipinto di recente, al centro del piazzale di ponte Milvio. Un avvallamento camuffato dalla segnaletica orizzontale. Dove l’asfalto è segnato da un intreccio di crepe è caduta stamattina una signora di 89 anni, che per colpa di quella buca è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del policlinico Gemelli.

La donna, una residente conosciuta nel quartiere, è inciampata da sola alle 8.15 “mentre stava andando al caffè Ponte Milvio a fare colazione”, racconta la figlia. Ha messo il piede nell’avvallamento, ha perso l’equilibro e, nella caduta, ha battuto il viso in terra. “Ha una ferita sulla fronte”, prosegue la figlia, una libera professionista che a seguito di quest’incidente causato dal cattivo stato di manutenzione delle strade di Roma sta tornando “di corsa da Milano per raggiungere mamma al pronto soccorso, dove è tutt’ora sotto osservazione dei medici”. L’anziana è stata soccorsa dalle pattuglie della polizia municipale del XV gruppo che stamani erano in servizio sulla piazza. I caschi bianchi hanno rilevato “il dislivello a tre metri e 40 centimetri dal marciapiede in corrispondenza del civico 46”.