Bimbo di 3 anni annega in piscina

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bambino di 3 anni, Davide M., di Maddaloni è morto ieri notte annegando in una piscina annessa ad un ristorante sul lido di Lucrino nella zona di Pozzuoli (Na) dove era con la famiglia per un matrimonio. Non si sa se il bimbo sia caduto nella piscina o si sia tuffato volontariamente. Quando è stato soccorso da un'animatrice che ha notato il corpo del bimbo in acqua e si è tuffata lanciando l'allarme e facendolo portare all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, però, era già troppo tardi.

Sulla tragedia indaga la Polizia del commissariato locale che sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti mentre la Procura ha predisposto l'autopsia sul cadavere del bambino che avrebbe compiuto 4 anni ad ottobre.