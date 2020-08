Il carabiniere ferito a Foggia: "Amarezza per militare ucciso"

(Ffoto Palazzo Chigi)

di Silvia Mancinelli

"In questo momento il mio pensiero va al Brigadiere ed alla sua famiglia. Quando ho appreso la notizia, ho rivissuto i tragici momenti che mi hanno visto coinvolto lo scorso 13 aprile a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Sono molto triste e amareggiato per quanto accaduto e vorrei esprimere la mia profonda vicinanza alla famiglia del collega, che sta vivendo momenti di enorme dolore". Lo ha detto all’Adnkronos Pasquale Casertano, il carabiniere 26enne originario di Caserta ferito a un braccio e a un fianco da Giuseppe Papantuono, l’assassino del maresciallo maggiore e vicecomandante della stazione di Cagnano Varano, Vincenzo Di Gennaro.