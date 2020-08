"Si muore mentre delinquenti eroi", il messaggio tra i fiori

di Roberta Lanzara

"I carabinieri muoiono. I delinquenti diventano eroi. Vedi Caso Giuliani". E' il messaggio su un foglio di carta bianco, deposto tra i fiori davanti alla caserma di Piazza Farnese in cui prestava servizio il vice Brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni, ucciso la scorsa notte in via Pietro Cossa con 8 coltellate.

Il riferimento è alla vicenda di Carlo Giuliani, il manifestante che prese parte alle proteste del movimento no-global, ucciso durante i fatti del G8 di Genova. Quindi a grandi caratteri il mittente, che si firma "Rolando", saluta l'amico: "Ciao Mario".