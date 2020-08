Sirene spiegate per Mario

(Twitter /Arma dei Carabinieri)

"Volanti della @poliziadistato, a sirene spiegate, davanti al Comando Generale dei #Carabinieri, per solidarietà all'Arma che oggi perde uno dei suoi uomini. Un momento pieno di emozione che ci sembra giusto condividere, ringraziando i colleghi della Polizia per il gesto". Così, in un video pubblicato su Twitter, l'Arma dei Carabinieri racconta il commovente gesto di solidarietà degli agenti per Mario Rega Cerciello, il vice brigadiere ucciso nella notte dopo un controllo.