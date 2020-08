E' morta la bimba caduta in piscina

(Fotogramma)

"Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l'ha fatta. Tutto lo staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera per questa famiglia". Lo scrive su Facebook, aggiungendo un fiocco nero in segno di lutto, il Centro Vacanze La Risacca di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove domenica scorsa si è verificato il tragico incidente. La bambina era stata subito ricoverata presso l'ospedale Salesi di Ancona.