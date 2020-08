Comandante Nistri: "Subito inchiesta interna su foto"

(Fotogramma)

"Quanto è successo è molto grave, abbiamo subito avviato inchiesta interna per individuare i responsabili e sanzionare i responsabili, informandone l’autorità giudiziaria per ogni valutazione sugli eventuali aspetti penali”. Lo ha affermato all'Adnkronos il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri dopo il caso della foto che ritrae uno dei due americani, indagati per la morte del carabiniere ucciso a Roma, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi.





Carabiniere che ha messo benda sarà trasferito