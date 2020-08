Nubifragio su Roma, due stazioni metro allagate

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

Il maltempo che si è abbattuto nella notte a Roma ha creato allagamenti e disagi in molte zone della capitale. Sono 130 gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco. La parte del litorale romano risulta la più colpita. L'Atac segnala la presenza di acqua nelle stazioni delle linea A della metropolitana di Repubblica e Cipro: "Treni non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino". La stazione Cipro, ha reso noto la municipalizzata, è stata riaperta.

Condizionato anche il trasporto pubblico su strada: le linee Atac 5 14 19 sono sostituite da bus Largo Preneste-Porta Maggiore "per rimozione del ramo di un albero nei pressi della corsia tram".