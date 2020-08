Fiamme in Sardegna, evacuate 15 famiglie

Un vastissimo incendio è scoppiato ieri intorno alle 22,30 vicino a Siniscola (Nu) per il quale è stata chiusa la SS 131 Dcn tra Nuoro e Olbia. Alimentate dal forte vento le fiamme hanno bruciato decine di ettari di bosco fino ad arrivare alla frazione di Murtas Artas, vicino alla zona industriale, dove sono state evacuate una quindicina di famiglie. Le operazioni di spegnimento vanno avanti da ieri notte con squadre a terra, senza i mezzi aerei, che non potevano volare fino all’alba di stamani, coordinate dal Corpo Forestale regionale, operai di Forestas, Protezione civile e volontari. Sul posto i Vigili del Fuoco di Siniscola e Nuoro, la Polizia stradale di Nuoro, Fonni e Ozieri, e i Carabinieri della compagnia di Siniscola. Nel corso dell’incendio, le fiamme hanno aggredito un capannone industriale adibito a deposito di pneumatici dal quale si è levata una densa colonna di fumo nero (VIDEO). I Canadair stanno effettuando diversi lanci d’acqua anche sugli stabili adiacenti per domare le fiamme. Secondo quanto si apprende sarebbero stati distrutti alcuni ovili e alcune delle 15 famiglie evacuate nel corso della notte dalla frazione di Murtas Artas sarebbero state autorizzate a rientrare in casa.

Sul posto stanno operando, oltre alle squadre a terra, tre elicotteri regionali e due Canadair della base di Alghero, ma "a causa di una forte turbolenza i Canadair Can 8 e Can 11 lasciano la zona delle operazioni fino al miglioramento delle condizioni meteo. Lasciano anche gli elicotteri regionali di Anela e Ala' mentre Eli-Farcana prosegue operazioni di spegnimento di fiamme ancora attive",comunica il Centro di coordinamento regionale della linea di spegnimento degli incendi boschivi.

La situazione, riferisce la Protezione civile regionale, è in costante evoluzione. Ieri notte la SS 131 Dcn è stata chiusa all’altezza di Sologo, al bivio Lula-Bitti. Ieri notte è stato lanciato un messaggio di allerta: "Attenzione grosso incendio sulla 131 all'altezza di Siniscola. Le macchine stanno camminando contromano sulla corsia Olbia Nuoro per scappare dall'incendio. Massima prudenza". Fiamme anche a tra Bitti e Onanì. Si sospetta che gli incendiari, approfittando del vento, abbiano aspettato il calare della sera sapendo che durante la notte i mezzi aerei non possono volare.