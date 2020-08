Foto americano bendato, Luttwak: "Usa non interverranno"

(Fotogramma)

"Dubito che le autorità italiane o degli Stati Uniti lasceranno che questi dettagli abbiano qualsiasi importanza". Così Edward Luttwak, parlando con l'Adnkronos, afferma di non ritenere che lo scandalo che sta provocando in Italia e negli Stati Uniti la foto che ritrae Christian Natale Hjorth bendato nella caserma dei carabinieri possa provocare una reazione da parte di Washington o addirittura aprire la strada, come suggerisce qualcuno, a una richiesta di estradizione.

"Ci sono tanti errori di procedura ma questi non cambiano la situazione, sarebbe stato meglio se non ci fossero stati ma non sono decisivi non possono essere decisivi", aggiunge il politologo ed economista americano, che conosce molto bene l'Italia e da decenni segue i rapporti tra i nostri due Paesi.

"Dubito che nessuno voglia fare niente in merito" ripete riferendosi sempre all'amministrazione Usa. "Non so come nella giustizia italiana questa foto possa figurare, nella giustizia italiana tutto è possibile - conclude, come al suo solito caustico, Luttwak - ma le autorità americane non intervengono su una foto che rivela qualche deviazione di forma".