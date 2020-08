Americano 'bendato' nomina legale caso Cucchi

Uno dei due ragazzi americani in carcere per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ha nominato come difensore di fiducia un avvocato che difende il teste 'chiave' nel caso Cucchi. Si tratta di Christian Gabriel Natale Hjorth, il giovane apparso bendato in una foto scattata mentre è sotto custodia dei carabinieri: il ragazzo ha scelto l'avvocato Francesco Petrelli, già difensore di Francesco Tedesco, il carabiniere che a distanza di 9 anni ha poi rivelato che Cucchi, arrestato per droga nell'ottobre 2009 e deceduto una settimana dopo in ospedale, venne pestato da due suoi colleghi militari dell’Arma.