Attentato contro sede Pd

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Attentato nel corso della notte contri la sede del Pd di Dorgali, in provincia di Nuoro. Poco dopo le 2 si è udita una forte deflagrazione, dovuta probabilmente all'esplosione, secondo le prime valutazioni degli inquirenti, di una bombola di gas da campeggio azionata da un innesco. I danni sarebbero ingenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia.

"Se fosse confermato l'atto doloso ci troveremmo ancora di fronte ad un gravissimo attacco ad un circolo del Pd, a Dorgali. Massima vicinanza ai nostri iscritti. Chiediamo di fare piena luce su questa ennesima intimidazione. Sicurezza vuol dire prevenire la violenza, non avvelenare i pozzi come avviene ormai di frequente. Al Sindaco di Cardedu va la nostra solidarietà per il gravissimo gesto intimidatorio", scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

A fargli eco, il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio: "L'atto criminale di stanotte contro la sede del Pd di Dorgali è molto grave e allarmante. Mentre confidiamo che si faccia presto luce e si identifichino gli autori ribadiamo che la comunità dei democratici non si lascia spaventare e proseguirà con maggiore impegno nella azione contro il clima ed il linguaggio d'odio e di violenza alimentato nel Paese. La nostra solidarietà al sindaco di Cardedu Matteo Piras oggetto sempre stanotte di un vile gesto intimidatorio". Lo ha dichiarato