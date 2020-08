Bellavista (Phillip Morris): "Sensibilizzare fumatori a rispettare ambiente"

(Fotogramma)

"Ogni giorno vengono gettati a terra miliardi di mozziconi di sigarette senza rendersi conto che questo provoca un danno immenso, quindi il nostro obiettivo è sensibilizzare le persone a cambiare questo piccolo gesto. Senza colpevolizzarli". Lo ha detto Gianluca Bellavista, direttore delle relazioni esterne di Phillip Morris Italia, a Palermo per presentare il progetto #cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l'obiettivo di proteggere l'ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo, il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con Push, laboratorio nato a Palermo per l'innovazione sociale e la sostenibilità in ambito urbano. "Bisogna cercare di tirare fuori la parte migliore dei fumatori e spiegare loro - dice - che cambiare il gesto può aiutare tutti noi e per cambiare il gesto bisognare dare loro anche le infrastrutture e le possibilità. Insieme al cambiamento del gesto stiamo fornendo anche portacenere portatili per cercare di semplificare il loro gesto".

Una strategia per l’ambiente, quella di Phillip Morris. "In generale per noi la sostenibilità è centrale - dice - ci stiamo orientando verso prodotti senza fumo, questo è il nostro obiettivo. Chi non fuma non deve cominciare e chi non riesce a smettere deve cambiare verso prodotti senza fumo. Questo rientrare nell’ottica della sostenibilità sociale e poi c’è quella ambientale come il progetto #cambiagesto".

La risposta "è stata ottima, a partire dal Comune di Palermo - dice ancora Bellavista - che ha patrocinato questa iniziativa e gli esercenti degli stabilimenti sono stati fantastici e ci hanno dato piena disponibilità. Ci auguriamo che i cittadini e i turisti possano cambiare gesto". Ter