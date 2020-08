Cuccarini a Belpietro: "Complimenti per l'editoriale"

(Fotogramma/Ipa)

"Complimenti @BelpietroTweet per l'editoriale di oggi! Come sempre, solo @LaVeritaWeb dedica quotidianamente ampio spazio all'orribile vicenda di #Bibbiano". Lo scrive in un tweet Lorella Cuccarini, che condurrà 'La Vita in diretta' nella prossima stagione, in riferimento al tweet di Belpietro ("Siamo il Paese dell'indignazione intermittente, dove ci si straccia le vesti per i presunti abusi delle forze dell'ordine. Ma su quelli commessi contro indifesi e famiglie si sorvola").