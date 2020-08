Regione Piemonte rimuoverà lo striscione su Bibbiano

Sarà rimosso, al termine della seduta di Consiglio regionale, lo striscione "Verità per Bibbiano" esposto nei giorni scorsi sul palazzo della Regione Piemonte per iniziativa degli assessori alla Sicurezza e ai Bambini, Fabrizio Ricca e Chiara Caucino.

Ad annunciarlo, nel corso delle comunicazioni all’aula di Palazzo Lascaris, è stata l'assessore Caucino, che ha precisato che l’iniziativa "non è stata dettata dalla volontà di questa giunta di esprimere giudizi o fare ingerenze nell’attività della magistratura. Unica volontà della Regione è tenere alta l’attenzione sulla vicenda e ci siamo riusciti".

Nel corso del suo intervento, l’assessore Caucino ha poi rilevato che "in Piemonte i bambini e ragazzi presi in carico e collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni presenti sul territorio regionale, in base agli ultimi dati resi disponibili sull’anno 2017 dal Centro nazionale di documentazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, risultano oltre 2.500, di cui 1.397 in affidamento e 1.131 in comunità", "Nella regione - ha concluso - secondo i dati aggiornati del 2018, sono presenti 221 strutture residenziali per minori".