'Seisicuro' campagna Polizia di Stato e Autostrade per viaggiare in sicurezza

Campagna 'Seisicuro' Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato

La Polizia di Stato, con la collaborazione di Autostrade per l’Italia, ha realizzato in occasione dell’esodo 2019 la campagna di comunicazione 'Seisicuro' per sensibilizzare gli utenti sui rischi di una guida non corretta che accompagnerà, fino alla prima settimana di settembre, gli italiani anche sulla rete di Autostrade per l’Italia.

Presso le principali Aree di Servizio è possibile, infatti, incontrare una vera e propria “carovana” grazie alla quale gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Aspi forniranno una serie di servizi di caring per gli automobilisti. Solo negli primi giorni dell'iniziativa, sono circa 4.000 gli automobilisti che hanno potuto ricevere assistenza su traffico e la viabilità direttamente dagli agenti della Polizia Stradale e dal personale di Aspi. Oltre 2.000 tra adulti e bambini hanno compilato il quiz sulla guida sicura, mentre sono stati distribuiti 5.000 gadget, tra etilometri e borracce.

Gli utenti lungo le aree di servizio interessate dalla campagna durante l’esodo potranno usufruire di assistenza sanitaria di primo livello, praticata da medici della Croce Rossa, conoscere in tempo reale le informazioni sul traffico insieme a notizie e consigli per una guida sicura, grazie alla distribuzione di materiale informativo per viaggiare senza rischi.

Presso il Pullman Azzurro della Polizia di Stato e il camper di Autostrade per l’Italia adulti e bambini possono inoltre compilare un quiz digitale sulla guida sicura, ricevendo in dono un etilometro e una borraccia termica. In alcune Aree di Servizio viene anche offerto il servizio gratuito di lavaggio dei cristalli e dei fanali, uno dei primi requisiti per guidare in sicurezza.

Uso dello smartphone al volante, eccesso di velocità e mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di alcool e di droghe rappresentano i tre comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti statistiche, sono le principali cause di incidentalità in strade e autostrade. E’ su questi tre comportamenti che si è focalizzata la creatività della campagna di comunicazione promossa proprio durante i giorni a maggior flusso di traffico per l’esodo estivo. Un mix di informazioni di servizio e di mini-racconti che, grazie alla presenza del testimonial Dario Vergassola, usa il linguaggio dell’ironia per comunicare tematiche rilevanti per la sicurezza stradale.

Il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Giovanni Busacca presente oggi a Teano insieme ad Autostrade ha dichiarato che “la Campagna #seisicuro è il nostro modo di essere vicini alla gente e lo facciamo nelle aree di servizio che sono parti integranti delle città lineari. 40 giorni in 19 aree di servizio tra le più frequentate d’Italia per essere vicini alle famiglie, agli adulti e ai loro bambini. L’Istat ha certificato per il 2018 la riduzione degli incidenti, dei feriti e dei morti su strada ma questo risultato non ci soddisfa; siamo convinti che vicino al controllo e alla prevenzione su strada occorra una campagna di educazione come quella in essere".

"Purtroppo la distrazione, la velocità e la mancata precedenza costituiscono da sole più del 40% delle cause di tutti gli incidenti gravi e gravissimi. - ha continuato Busacca - A tutti quelli che decidono di stare con la Polizia di Stato nelle aree di servizio, insieme ad Autostrade per l'Italia che ringraziamo per la partecipazione all'iniziativa, offriremo assistenza e gadgets per la verifica del livello di alcolemia. Voglio chiudere con un richiamo alla responsabilità di tutti soprattutto l’alcool e la droga sono incompatibili con la guida”.