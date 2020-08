Sgombero ex Moi, le immagini della polizia

Operazione di sgombero stamane delle palazzine arancione e grigia dell’ex Moi di via Giordano Bruno, a Torino. Le persone che risiedono nelle due strutture sono circa 350, e verranno ricollocate in altre già individuate dalle istituzioni competenti. La prima tappa, per tutti, sarà la palestra della Protezione Civile, nel quartiere Vallette. Alle operazioni ha assistito il vicesindaco e assessore al Welfare della città, Sonia Schellino.

Nelle immagini diffuse dalla polizia, gli interni di alcuni appartamenti delle palazzine e il degrado degli spazi comuni