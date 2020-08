Commissione Bibbiano, venerdì prima seduta

(Fotogramma)

Si terrà venerdì prossimo 2 agosto, alle 13, la prima seduta della commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna, istituita dall'Assemblea legislativa regionale nel corso della seduta del 27 luglio scorso dopo i fatti di Bibbiano. La convocazione è stata fatta oggi dalla presidente Simonetta Saliera. All'ordine del giorno, la nomina del presidente e dei vicepresidenti della commissione e la programmazione dei lavori della Commissione stessa. "In accordo con i capigruppo mi sono attivata per avviare nei tempi più brevi possibili il lavoro della commissione, in coerenza con quanto deliberato dall’Assemblea legislativa", sottolinea Saliera.