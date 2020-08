Minori, Mugnai (Fi) 'stupito' per dichiarazioni Albano su Marzetti

di Roberta Lanzara

"Marzetti sta facendo un lavoro encomiabile per quanto riguarda la vicenda dolorosa del Forteto e siamo rimasti stupiti dalle dichiarazioni della Garante Nazionale rispetto ad una visione riduttiva del ruolo dei garanti stessi". Lo ha detto all'Adnkronos Stefano Mugnai, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, a proposito delle critiche rivolte dalla Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Filomena Albano, al Garante del Lazio, nonché commissario straordinario del Forteto, Iacopo Marzetti per la sua presenza nella squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori istituita dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

"Alla luce anche degli ultimi fatti emiliani, cosi come insegna anche la vicenda del Forteto - ha concluso - è necessario che chi copre il ruolo di Garante Regionale e Nazionale interpreti in maniera coraggiosa il proprio ruolo. Si parla della difesa dei minori".