Roma, grosso ramo crolla su panchine di piazza Galeria

Tragedia sfiorata a Roma, in piazza Galeria, dove un grosso ramo di pino è crollato abbattendosi sulle panchine sottostanti. Il crollo dal vecchio pino, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel giardino pubblico Pantalica, fortunatamente non ha causato feriti: sulle panchine, infatti, al momento dell'incidente non c'era nessuno.