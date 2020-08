(Fotogramma)

Nessun '6' né '5+' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzati sei '5' (in punti vendita di Alessandria, Olbia, Milano e Fonni, in provincia di Nuoro. Due a Ferrara) che vincono 52.322 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 201,4 milioni.