Bari, uccide il marito a coltellate

(Fotogramma /Ipa)

E' stata arrestata la donna che ha accoltellato ed ucciso il marito nella serata di ieri ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gioia del Colle, a seguito di varie segnalazioni per un litigio in un'abitazione. Da una ricostruzione fatta dai carabinieri anche grazie i racconti dei vicini di casa e di parenti presenti, sembra che tutto abbia avuto inizio con un litigio tra moglie non convivente della vittima, i due erano in fase di separazione, e l'attuale compagna, 31enne di Bari.

La moglie del 30enne avrebbe contestato all’altra donna un rimprovero formulato da quest’ultima alla figlia minore della coppia. Si sarebbe, così, accesa un’animata discussione tra le due donne nella quale l'uomo è intervenuto per separare le due donne, venendo colpito dalla moglie con un coltello da cucina al lato destro del torace. La tragedia si è consumata sul pianerottolo dell'abitazione della moglie, dato che l'uomo, con la nuova compagna, abitava in un'appartamento al primo piano dello stesso stabile.

Oltre ai carabinieri, sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'Ospedale Miulli, dove in tarda serata i medici ne hanno constatato il decesso, a causa di un ferita da arma da taglio. Il sequestro del coltello, i rilievi tecnici sul luogo del delitto, eseguiti da personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, unitamente alle dichiarazioni raccolte, hanno consentito di dare riscontro alla ricostruzione della dinamica dei fatti e conferma della responsabilità della donna. Quest’ultima è stata arrestata per omicidio e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari, portata presso la Casa Circondariale di Bari.