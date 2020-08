Carabiniere ucciso, legale Elder: "Ancora nessuna decisione su Riesame"

"Stiamo ancora valutando se ricorrere al Riesame, stiamo facendo dei ragionamenti sul da farsi". Così l'avvocato Roberto Capra, difensore di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano in carcere insieme a Christian Gabriel Natale Hjort per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

"La prossima settimana sono stati fissati diversi accertamenti. Per noi come difesa è importante capire cosa è successo in tutte le fasi di questa vicenda, da Trastevere fino a Prati", sottolinea il legale.