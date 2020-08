Caso Metropol, a settembre udienza per dissequestri

E' stata fissata per il prossimo 5 settembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Milano per discutere del dissequestro di computer e telefoni chiesti dai difensori di Gianluca Savoini ex portavoce del vicepremier Matteo Salvini, l'avvocato Gianluca Meranda e Francesco Vannucci indagati per corruzione internazionale nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega.

I difensori stanno studiando i documenti depositati ieri dalla procura, ossia la trascrizione dell'audio registrato durante l'incontro all'hotel Metropol del 18 ottobre 2018 al centro dell'inchiesta, le modalità con cui è stato acquisito il file e la consulenza che certificherebbe che si tratta di un audio originale e non modificato.