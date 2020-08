Volantini anonimi su sede Pd Piemonte: "Parlateci Di Bibbiano"

(Foto AdnKronos)

Anche a Torino sulla sede del Pd regionale sono apparsi questa mattina 3 biglietti adesivi anonimi con la scritta 'Parlateci di Bibbiano' con la P tracciata in verde e la D in rosso. Della vicenda è già stata informata la Digos. "Il Pd è dalla parte dei minori, delle famiglie, ha fiducia nella magistratura e nei servizi sociali - ha sottolineato il segretario regionale dem Paolo Furia - e fare di tutta l’erba un fascio non solo è contro il Pd, ma contro l’intero sistema dei servizi sociali che in molti casi sono costretti a intervenire pur con enorme sofferenza".

"Ovviamente ogni abuso se accertato va punito nell’interesse dei minori ma questa è una strategia per far passare il Pd responsabile di tutto. Un volantino senza firma è da codardi se qualcuno ritiene che il Pd sia colpevole per la questione di Bibbiano abbia il coraggio di metterci la firma", ha concluso Furia.