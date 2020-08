15enne denuncia stupro a Campo de' Fiori

(Fotogramma)

Una quindicenne italo-tedesca, ascoltata ieri pomeriggio nei pressi di piazzale Flaminio dagli agenti del commissariato Villa Glori, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in piazza Campo de’ Fiori, nel cuore del centro storico di Roma. Sul caso sono in corso le indagini da parte della squadra mobile per ricostruire l’esatta dinamica di quanto denunciato dalla ragazza.