Tra temporali e fiammate

(Fotogramma)

Sarà un weekend tra fiammata africana e forti temporali. Sabato, scrivono gli esperti di 'IlMeteo.it', le regioni del Nord saranno ancora interessate da correnti instabili di origine atlantica che favoriranno la formazione di forti temporali nelle ore più calde sull'arco alpino centro orientale (Alto Adige, Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche). Visti i forti contrasti termici in gioco saranno possibili anche dei fenomeni particolarmente violenti con grandine e improvvisi colpi di vento.

Anche sull'Appenino abruzzese-molisano nelle ore serali potrà scoppiare un temporale, ma non particolarmente forte. Sul Centro-Sud invece proseguirà la fase stabile con ancora sole e soprattutto caldo dove sono previste temperature oltre i 40°C nelle zone più interne della Sicilia (Agrigentino). La colonnina di mercurio invece sfiorerà i 40°C nelle zone interne della Puglia e della Sardegna.

Domenica, invece, l'alta pressione riuscirà a garantire maggior stabilità atmosferica su buona parte dello Stivale regalandoci una bellissima giornata di sole con valori termici leggermente oltre le medie attese in questo periodo in particolare al Sud. Nelle aree più lontane dal mare di Sicilia, Sardegna e Puglia sfioreremo i 40°C. Gli esperti mettono infine in allerta sulle ultime ore pomeridiane e serali per l'ingresso di aria instabile sui settori alpini di Nord-Est dove potranno scoppiare temporali dapprima sulle Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche in possibile locale estensione alle vicine alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.