Cadavere in un sacco a pelo, è anziana scomparsa

E' una 75enne, della quale era stata denunciata la scomparsa venerdì scorso, la donna trovata morta dai carabinieri in un canale, ai margini di una strada statale, a Piombino (Livorno). Il cadavere era chiuso in un sacco a pelo e in avanzato stato di decomposizione: dai primissimi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza, anche se solo l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso. La donna viveva a circa 500 metri dal luogo del ritrovamento: era stato il figlio a denunciare la scomparsa dicendo di aver visto la madre l'ultima volta una settimana prima.