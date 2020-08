Weekend da bollino nero

(Fotogramma)

È positivo il bilancio del weekend di esodo estivo di questo primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero nella giornata di ieri e rosso in quella di oggi, sui circa 30mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo Fs Italiane). Nonostante l'aumento dei flussi di traffico, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità. Nel pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato si sono concentrate gran parte delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche. E' quanto comunica l'Anas in una nota.

Sulle autostrade fino alle due di notte di lunedì 5 lo sciopero dei casellanti. Autostrade per l'Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani nel weekend di esodo. In particolare la società ha previsto un potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia.

Oggi prosegue inoltre il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.