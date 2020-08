Anche difesa Elder presenta ricorso a Riesame

(Fotogramma/Ipa)

Anche i difensori di Finnegan Lee Elder, il diciannovenne americano in carcere per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega , hanno depositato questa mattina il ricorso al Tribunale del Riesame. La settimana scorsa l'istanza era già stata presentata dai difensori di Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso in omicidio per la morte del militare.

L'udienza davanti al tribunale del Riesame per entrambi potrebbe però slittare a settembre. Per ottenere la fissazione dell'udienza nel mese di agosto dovrebbero rinunciare alla sospensione dei termini feriali.