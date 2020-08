Baby gang a Foggia accerchia e picchia un 14enne

(Fotogramma)

In venti contro sei. Sono tutti di Foggia, hanno tra i 12 e i 15 anni, i bulli che hanno dato vita a una vera e propria guerriglia nel parco San Felice, uno dei più grandi e frequentati giardini di Foggia, nella zona dell'ospedale. Sei ragazzini tra i 14 e i 15 anni sono stati minacciati dal gruppo di venti bulli, i più piccoli dei quali appena 12enne, perché andassero via. Lo avevano già fatto nei giorni precedenti, ma questa volta due di loro, in sella a un motorino, hanno cercato di investire un quattordicenne, accerchiandolo e picchiandolo mentre gli altri si dileguavano. Con un orecchio tumefatto e la maglietta strappata, la vittima è riuscita a fermare una volante nei paraggi in servizio di controllo. I poliziotti sono ora sulle tracce degli aggressori, tutti riconoscibili.