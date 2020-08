Bologna, ruspe in azione al centro sociale Xm24

Ruspe questa mattina al 24 di via Fioravanti, per il più volte annunciato sgombero degli spazi dell'Xm24, centro sociale che occupa abusivamente l'ex mercato da tre anni. Il video delle ruspe in azione è stato postato sulla pagine del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che commenta: "Buongiorno Amici. Forze dell’Ordine impegnate fin dall’alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche ruspe!".