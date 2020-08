Tir investe e uccide due operai sull'A14

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due operai di 38 e 46 anni sono morti travolti da un tir mentre erano impegnati in lavori sull'A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con il Raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione dell'allacciamento con l'A1.

I due operai di una impresa esterna che stavano regolarmente posizionando segnaletica di cantiere sono stati investiti da un mezzo pesante. La loro attività, si legge in una nota di Autostrade per l'Italia, era correttamente segnalata sia sui pannelli a messaggio variabile sia da un terzo addetto munito di bandierina di segnalazione. L'autista del mezzo pesante, un 62enne, sarebbe indagato per omicidio colposo.