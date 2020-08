Carabiniere ucciso, esami Ris su sangue e impronte

Serviranno diverse settimane per avere risultati degli esami iniziati questa mattina sui reperti dopo il sopralluogo di ieri dei carabinieri del Ris, durato oltre cinque ore, nella stanza 109 dell'hotel Le Meridien di via Federico Cesi a Roma in cui alloggiavano e dove sono stati arrestati Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. L' esito delle analisi su alcune tracce ematiche e le impronte digitali presenti nella stanza, dove era nascosto nel controsoffitto il coltello di 18 centimetri utilizzato nel delitto, è atteso tra 45-60 giorni.

Intanto decine di carabinieri in tutta Italia sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione della foto in cui si vede, nel giorno dell'arresto, Chistian Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, bendato e ammanettato nella caserma dei Carabinieri di via in Selci. Gli investigatori puntano con le indagini a individuare chi ha postato per primo l'immagine in una chat, arrivando poi agli organi di informazione, ricostruendo così tutti i passaggi.