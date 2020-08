Foto americano bendato, indagato chi la scattò

Sono due gli indagati nel filone di indagine relativo alla foto di Chistian Gabriel Natale Hjorth, l'americano accusato di concorso nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, bendato e ammanettato nella caserma dei Carabinieri di via in Selci. Oltre a chi ha bendato il giovane californiano è ora indagato anche chi ha scattato la foto. Le indagini degli inquirenti vanno avanti ora per individuare chi ha postato per primo l'immagine in una chat, arrivando poi agli organi di informazione, ricostruendo così tutti i passaggi. Anche se non è escluso, al momento, che possa trattarsi dello stesso militare che ha scattato la foto. Finora sono decine i militari ascoltati in tutta Italia.

Intanto, è stato ascoltato questo pomeriggio dai pm a piazzale Clodio Andrea Varriale, il collega del vicebrigadiere ucciso. Varriale era in servizio con Cerciello la notte tra il 25 e il 26 luglio quando il vicebrigadiere è stato accoltellato. Il carabiniere è stato sentito per la terza volta alla presenza del procuratore facente funzioni Michele Prestipino e del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia.