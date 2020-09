Maxi incidente sul Gra, muore 23enne

(FOTOGRAMMA)

Maxi incidente sul Grande raccordo anulare di Roma nella notte tra sabato e domenica. Ha perso la vita a seguito di una carambola micidiale tra più auto un 23enne agente immobiliare di Guidonia, che - spiega 'Il Messaggero' - "dopo la nottata in discoteca all'Eur ha accettato il passaggio in un'auto di due amici, due fratelli di Palombara, ed è morto nell'impatto con una 500".

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 5, sulla carreggiata esterna, nel tratto in curva tra le uscite di La Rustica e della Roma-L'Aquila. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, inizialmente il Fiat Doblò grigio su cui viaggiava il giovane ha tamponato una Scenic con a bordo una coppia di peruviani che, forse, avevano avuto un guasto meccanico.



Dopo l'urto, i due fratelli in auto con il 23enne scendono per vedere cosa è successo mentre il giovane resta seduto dietro. Immediatamente la macchina viene colpita da una terza vettura, una 500 guidata da una 35enne che se li è trovati davanti, provando a frenare ma senza riuscire ad evitarli.

"Il Doblò - racconta 'Il Messaggero' - piroetta due, tre volte su se stesso, colpisce anche una Mini cooper di passaggio" e il 23enne "resta incastrato tra le lamiere". La 500, prima di fermarsi, investe uno dei due fratelli, 27 anni: "La conducente è sotto choc. Nel frattempo, sfrecciano le auto sul Raccordo, la situazione è pericolosa per tutti". Poi "arrivano i pompieri, che non perdono altri istanti preziosi. Lavorano nonostante la strada non sia ancora chiusa, con i mezzi fermi tra la corsia di emergenza e quella centrale. Per il 25enne di Tivoli - scrive il quotidiano di via del Tritone - non c'è nulla da fare". Mentre per uno dei due fratelli, "tirato fuori, viene portato in ambulanza all'ospedale di Tor Vergata dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva".