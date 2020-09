Salvini con rosario sul palco, vescovo Mazara: "Indecente"

"Sfruttare la devozione e i sentimenti popolari più puri per bassi interessi elettorali è un comportamento inqualificabile". Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo (Trapani), non usa giri di parole e all'indomani del comizio del leader della Lega Matteo Salvini a Siracusa, concluso mostrando ancora una volta il rosario stretto nel pugno e baciandolo insieme a un santino, bolla il comportamento del vice premier come "indecente". "Il primo settembre celebreremo il 65esimo anniversario della lacrimazione della Madonna di Siracusa: chissà, forse la Madonna si sta preparando a lacrimare ancora di fronte a queste manifestazioni così indecenti", dice all'Adnkronos con una provocazione.

Il vescovo di Mazara del Vallo, da sempre impegnato in prima linea a favore dell'accoglienza, non è nuovo a simili prese di posizione. Già dopo il comizio di Milano dello scorso maggio, durante il quale Salvini aveva 'sfoderato' il rosario sul palco, era intervenuto con una dura censura. "È ora di finirla - aveva detto -. Non possiamo più stare zitti di fronte alle sparate di un sempre più arrogante ministro della Repubblica. Non possiamo più permettere che ci si appropri dei segni sacri della nostra fede per smerciare le proprie vedute disumane, antistoriche e diametralmente opposte al messaggio evangelico".