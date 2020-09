Pulisce vetri al quarto piano e precipita, morta 55enne

(FOTOGRAMMA)

Un donna di 55 anni, cittadina filippina, è precipitata dal quarto piano di un palazzo affacciato su corso di Porta Vittoria, a Milano, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia.

La donna, impiegata come domestica in un appartamento che ha l'ingresso in via Cesare Battisti, stava pulendo i vetri delle finestre quando è caduta, forse dopo aver perso l'equilibrio. Sul posto è intervenuta la polizia: la scientifica sta effettuando ulteriori accertamenti per capire la dinamica dell'incidente.